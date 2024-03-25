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Російський великий десантний корабель "Ямал" отримав критичне пошкодження – ГУР

Альона Мазуренко Понеділок, 25 березня 2024, 08:55
Російський великий десантний корабель Ямал отримав критичне пошкодження – ГУР
фото: ГУР

У тимчасово окупованому Севастополі 23 березня був уражений великий десантний корабель Росії "Ямал", ушкодження судна критичні. 

Джерело: Головне управління розвідки 

Дослівно: "23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

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Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт".

Деталі: У розвідці додали, що окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.

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Інші деталі про втрати росіян внаслідок ракетної атаки сил оборони України проти військових об’єктів РФ уточнюються.

Нагадаємо: 

  • Пізно ввечері 23 березня з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.
  • 24 березня стало відомо, що сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Теми: корабліРосіяКримрозвідка
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