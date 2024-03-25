Российский большой десантный корабль "Ямал" получил критическое повреждение – ГУР

Во временно оккупированном Севастополе 23 марта был поражен большой десантный корабль России "Ямал", повреждения судна критические.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму состоялось успешное огневое поражение объектов Черноморского флота государства-агрессора России.

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В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт".

Детали: В разведке добавили, что оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.

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Другие детали о потерях россиян в результате ракетной атаки сил обороны Украины против военных объектов РФ уточняются.

Напомним: