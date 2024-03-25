Российский большой десантный корабль "Ямал" получил критическое повреждение – ГУР
Во временно оккупированном Севастополе 23 марта был поражен большой десантный корабль России "Ямал", повреждения судна критические.
Источник: Главное управление разведки
Дословно: "23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму состоялось успешное огневое поражение объектов Черноморского флота государства-агрессора России.
В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".
По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт".
Детали: В разведке добавили, что оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.
Другие детали о потерях россиян в результате ракетной атаки сил обороны Украины против военных объектов РФ уточняются.
Напомним:
- Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.
- Силы обороны поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.