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Кличко показав зруйнований корпус академії в центрі Києва

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 березня 2024, 12:33
Кличко показав зруйнований корпус академії в центрі Києва
фото з сайту Мінкульту

Під час ранкового обстрілу Києва внаслідок падіння в Печерському районі уламків ракети, яку випустила РФ, у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу.

Джерело: пресслужба Мінкульту, мер столиці Віталій Кличко в соцмережах

Деталі: У міністерстві повідомляють зокрема, вщент зруйновано спортивну залу, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкодженщоь зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу. 

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фото дснс
 
фото богдана кутєпова, уп
 
фото богдана кутєпова, уп

Дослівно: "На місці працюють правоохоронні органи та ДСНС. За попередньою інформацією, загиблих немає, травмована завідувачка лабораторії Академії. Її госпіталізували.

Деталі: Мер столиці показав роботу комунальнх служб на місці руйнувань.

ВІДЕО ДНЯ

За його даними, в сусідніх житлових будинках пошкоджено вікна. Станом на 12 годину відомо про 5 постраждалих. Із них двоє - в лікарні.

 
фото з сайту мінкульту

Що передувало: Вранці 25 березня 2024 року в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили дві з двох російських балістичних ракет, спрямованих ворогом по Києву з тимчасово окупованого Криму.

Теми: ракетний ударКиїввідставкавійна
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