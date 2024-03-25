Кличко показав зруйнований корпус академії в центрі Києва

Під час ранкового обстрілу Києва внаслідок падіння в Печерському районі уламків ракети, яку випустила РФ, у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу.

Джерело: пресслужба Мінкульту, мер столиці Віталій Кличко в соцмережах

Деталі: У міністерстві повідомляють зокрема, вщент зруйновано спортивну залу, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкодженщоь зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.

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фото дснс

фото богдана кутєпова, уп

фото богдана кутєпова, уп

Дослівно: "На місці працюють правоохоронні органи та ДСНС. За попередньою інформацією, загиблих немає, травмована завідувачка лабораторії Академії. Її госпіталізували.

Деталі: Мер столиці показав роботу комунальнх служб на місці руйнувань.

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За його даними, в сусідніх житлових будинках пошкоджено вікна. Станом на 12 годину відомо про 5 постраждалих. Із них двоє - в лікарні.

У столиці рятувальники продовжують розбирати завали постраждалих будівель Київської держакадемії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. відео Богдана Кутєпова, УП pic.twitter.com/SaT5H2klig — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024

фото з сайту мінкульту

Що передувало: Вранці 25 березня 2024 року в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили дві з двох російських балістичних ракет, спрямованих ворогом по Києву з тимчасово окупованого Криму.