Кличко показав зруйнований корпус академії в центрі Києва
Під час ранкового обстрілу Києва внаслідок падіння в Печерському районі уламків ракети, яку випустила РФ, у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу.
Джерело: пресслужба Мінкульту, мер столиці Віталій Кличко в соцмережах
Деталі: У міністерстві повідомляють зокрема, вщент зруйновано спортивну залу, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкодженщоь зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.
Дослівно: "На місці працюють правоохоронні органи та ДСНС. За попередньою інформацією, загиблих немає, травмована завідувачка лабораторії Академії. Її госпіталізували.
Деталі: Мер столиці показав роботу комунальнх служб на місці руйнувань.
За його даними, в сусідніх житлових будинках пошкоджено вікна. Станом на 12 годину відомо про 5 постраждалих. Із них двоє - в лікарні.
У столиці рятувальники продовжують розбирати завали постраждалих будівель Київської держакадемії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. відео Богдана Кутєпова, УП pic.twitter.com/SaT5H2klig— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024
Що передувало: Вранці 25 березня 2024 року в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили дві з двох російських балістичних ракет, спрямованих ворогом по Києву з тимчасово окупованого Криму.