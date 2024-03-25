Кличко показал разрушенный корпус академии в центре Киева

Во время утреннего обстрела Киева в результате падения в Печерском районе обломков ракеты, которую выпустила Российская Федерация, в Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука разрушениям подверглась центральная часть корпуса.

Источник: пресс-служба Минкульта, мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях

Детали: В министерстве сообщают, в частности, что полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.

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фото гсчс

ФОТО БОГДАНА КУТЕПОВА, УП

ФОТО БОГДАНА КУТЕПОВА, УП

Дословно: "На месте работают правоохранительные органы и ГСЧС. По предварительной информации, погибших нет, травмирована заведующая лабораторией Академии. Ее госпитализировали".

Детали: Мэр столицы показал работу коммунальных служб на месте разрушений.

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По его данным, в соседних жилых домах повреждены окна. По состоянию на 12 часов известно о 5 пострадавших. Из них двое - в больнице.

У столиці рятувальники продовжують розбирати завали постраждалих будівель Київської держакадемії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. відео Богдана Кутєпова, УП pic.twitter.com/SaT5H2klig — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024

фото с сайта Минкульта

Что предшествовало: Утром 25 марта 2024 года в Киеве прозвучала тревога и сразу за ней взрывы. Работала ПВО. Столичные власти сообщили о ракетной атаке, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили две из двух российских баллистических ракет, направленных врагом по Киеву с временно оккупированного Крыма.