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Кличко показал разрушенный корпус академии в центре Киева

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 марта 2024, 12:33
Кличко показал разрушенный корпус академии в центре Киева
фото с сайта Минкульта

Во время утреннего обстрела Киева в результате падения в Печерском районе обломков ракеты, которую выпустила Российская Федерация, в Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука разрушениям подверглась центральная часть корпуса.

Источник: пресс-служба Минкульта, мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях

Детали: В министерстве сообщают, в частности, что полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения. 

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фото гсчс
 
ФОТО БОГДАНА КУТЕПОВА, УП
 
ФОТО БОГДАНА КУТЕПОВА, УП

Дословно: "На месте работают правоохранительные органы и ГСЧС. По предварительной информации, погибших нет, травмирована заведующая лабораторией Академии. Ее госпитализировали".

Детали: Мэр столицы показал работу коммунальных служб на месте разрушений.

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По его данным, в соседних жилых домах повреждены окна. По состоянию на 12 часов известно о 5 пострадавших. Из них двое - в больнице.

 
фото с сайта Минкульта

Что предшествовало: Утром 25 марта 2024 года в Киеве прозвучала тревога и сразу за ней взрывы. Работала ПВО. Столичные власти сообщили о ракетной атаке, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили две из двух российских баллистических ракет, направленных врагом по Киеву с временно оккупированного Крыма.

Темы: ракетный ударКиевотставкавойна
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