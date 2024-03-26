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Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала в Києві напередодні

Тетяна ОлійникВівторок, 26 березня 2024, 20:22
Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала в Києві напередодні
Фото - Поліція Києва

Вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети, яка впала 25 березня  у приватному секторі Солом’янського району.

Джерело: головне управління Нацполіції у Києві

Дослівно: "Під час обстеження території у Солом’янському районі поліцейські-вибухотехніки неподалік приватних будинків виявили уламок бойової частини речовини з детонаторами, вагою понад 20 кг".

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Поліцейські вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала в Києві напередодні
фото - поліція києва
 
Поліцейські вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала в Києві напередодні
фото - поліція києва

Деталі: Правоохоронці від’єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону.

Що передувало:

  • Вранці 25 березня 2024 року в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах, є дані про пошкодження триповерхового будинку в Печерському районі.
  • 12 лютого Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомив, що Росія 7 лютого застосувала на території України ракету 3М22 "Циркон", яка, як стверджують окупанти, є гіперзвуковою.

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Теми: поліціяКиївракетний удар
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