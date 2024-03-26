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Взрывотехники изъяли боевую часть ракеты, упавшей в Киеве накануне

Татьяна ОлейникВторник, 26 марта 2024, 20:22
Взрывотехники изъяли боевую часть ракеты, упавшей в Киеве накануне
Фото - Полиция Киева

Взрывотехники полиции Киева изъяли боевую часть ракеты, которая упала 25 марта в частном секторе Соломенского района.

Источник: главное управление Нацполиции в Киеве

Дословно: "При обследовании территории в Соломенском районе полицейские-взрывотехники неподалеку от частных домов обнаружили обломок боевой части вещества с детонаторами, весом более 20 кг".

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Полицейские взрывотехники изъяли боевую часть ракеты, упавшей в Киеве накануне
фото - полиция киева
 
Полицейские взрывотехники изъяли боевую часть ракеты, упавшей в Киеве накануне
фото - полиция киева

Детали: Стражи порядка отсоединили детонаторы от остатка боевой части и изъяли их для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.

Что предшествовало:

  • Утром 25 марта 2024 года в Киеве прозвучала тревога и сразу за ней взрывы. Работала ПВО. Столичные власти сообщили о ракетной атаке, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах, есть данные о повреждении трехэтажного дома в Печерском районе.
  • 12 февраля Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сообщил, что Россия 7 февраля применила на территории Украины ракету 3М22 "Циркон", которая, как утверждают оккупанты, является гиперзвуковой.

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Темы: полицияКиевракетный удар
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