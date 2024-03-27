ISW проаналізував заяви Путіна і Лукашенка про атаку на "Крокус" у Підмосков’ї

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували заяви лідерів Білорусі та Росії з приводу атаки на московський "Крокус Сіті Холл".

Джерело: ISW

Деталі: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на "Крокус Сіті Хол" спочатку тікали до Білорусі, а не до України, прямо підриваючи наратив Кремля про причетність України, можливо, щоб уникнути запитань про те, чому нападники прямували передовсім до Білорусі.

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У звіті зазначають, що у Лукашенка "дуже мало очевидних стимулів брехати про факти нападу таким чином".

Разом із тим зазначають: "Припущення про те, що нападники прямували до Білорусі, ймовірно, щоб знайти там притулок, може мати руйнівні політичні наслідки для Лукашенка і його режиму, оскільки підніме питання про те, чому вони думали, що в Білорусі їм буде безпечніше, і хто, на їхню думку, міг би їх там прийняти".

Тому Лукашенко, можливо, хотів запобігти суперечкам про гіпотетичні зв'язки нападників з Білоруссю, заявивши, що білоруські сили відіграли важливу роль у їхньому арешті. Хоча заява Лукашенка підриває усталений наратив Кремля, вона зменшує його вразливість перед спробами Кремля використати непублічну інформацію про початкові плани втечі нападників для тиску на нього в майбутньому.

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Правитель Кремля Володимир Путін та інші російські посадовці, схоже, намагаються підтримувати послідовну риторичну лінію щодо нападу на "Крокус", що свідчить про те, що влада РФ ще не до кінця зрозуміла, як узгодити свої інформаційні операції з реальністю провалів розвідки та правоохоронних органів.

Ключові висновки ISW за 26 березня: