ISW проанализировал заявления Путина и Лукашенко об атаке на "Крокус" в Подмосковье

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали заявления лидеров Беларуси и России по поводу атаки на московский "Крокус Сити Холл".

Источник: ISW

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на "Крокус Сити Холл" сначала пытались сбежать в Беларусь, а не в Украину, прямо подрывая нарратив Кремля о причастности Украины, возможно, чтобы избежать вопросов о том, почему нападавшие направлялись прежде всего в Беларусь.

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В отчете отмечают, что у Лукашенко "очень мало очевидных стимулов врать о фактах нападения таким образом".

Вместе с тем отмечают: "Предположение о том, что нападавшие направлялись в Беларусь, вероятно, чтобы найти там убежище, может иметь разрушительные политические последствия для Лукашенко и его режима, поскольку поднимет вопрос о том, почему они думали, что в Беларуси им будет безопаснее, и кто, по их мнению, мог бы их там принять".

Поэтому Лукашенко, возможно, хотел предотвратить споры о гипотетических связях нападавших с Беларусью, заявив, что белорусские силы сыграли важную роль в их аресте. Хотя заявление Лукашенко подрывает устоявшийся нарратив Кремля, оно уменьшает его уязвимость перед попытками Кремля использовать непубличную информацию о первоначальных планах побега нападавших для давления на него в будущем.

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Правитель Кремля Владимир Путин и другие российские чиновники, похоже, пытаются поддерживать последовательную риторическую линию относительно нападения на "Крокус", что свидетельствует о том, что власти РФ еще не до конца поняли, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов.

Ключевые выводы ISW за 26 марта: