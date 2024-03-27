Летить куди не треба: в українській лабораторії оцінили найновішу російську ракету "Циркон"

Ракети "Циркон", якими Росія атакувала Київ 7 лютого та 25 березня, не виконують визначену бойову задачу і ту роботу, до якої пристосовані.

Джерело: Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" — все це слова, а насправді до бойового застосування ракети ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована".

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Деталі: За словами Кульчицького, бойова частина "Циркону" містить не більше 40 кілограмів вибухівки.

"Аналізи ми ще проводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде", - сказав він.

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