Летит куда не надо: в украинской лаборатории оценили новейшую российскую ракету "Циркон"
Летит не туда куда надо: в КНИИСЭ оценили новейшую российскую ракету "Циркон"
Ракеты "Циркон", которыми Россия атаковала Киев 7 февраля и 25 марта, не выполняют определенную боевую задачу и ту работу, к которой приспособлены.
Источник: Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий в комментарии "Суспільному".
Прямая речь: "Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" - все это слова, а на самом деле к боевому применению ракеты еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена.
Детали: По словам Кульчицкого, боевая часть "Циркона" содержит не более 40 килограммов взрывчатки.
"Анализы мы еще проводим, определим какое именно там вещество. Но боевая часть мала: по сравнению и боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет", - сказал он.
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Предыстория:
- Утром 25 марта 2024 года в Киеве прозвучала тревога и сразу за ней взрывы. Работала ПВО. Столичные власти сообщили о ракетной атаке, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах.
- После атаки стало понятно, что Россия нанесла удары по Киеву двумя своими новейшими ракетами ЗМ22 "Циркон".
- 12 февраля Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сообщил, что Россия 7 февраля применила на территории Украины ракету 3М22 "Циркон", которая, как утверждают оккупанты, является гиперзвуковой.