Летит куда не надо: в украинской лаборатории оценили новейшую российскую ракету "Циркон"

Летит не туда куда надо: в КНИИСЭ оценили новейшую российскую ракету "Циркон"

Ракеты "Циркон", которыми Россия атаковала Киев 7 февраля и 25 марта, не выполняют определенную боевую задачу и ту работу, к которой приспособлены.

Источник: Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий в комментарии "Суспільному".

Реклама:

Прямая речь: "Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" - все это слова, а на самом деле к боевому применению ракеты еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена.

Детали: По словам Кульчицкого, боевая часть "Циркона" содержит не более 40 килограммов взрывчатки.

"Анализы мы еще проводим, определим какое именно там вещество. Но боевая часть мала: по сравнению и боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Циркон", "Шахед Ы" и другие игрушки Путина. Киевские эксперты показали внутренности воздушного оружия РФ

Предыстория: