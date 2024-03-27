Під Авдіївкою вдалося знизити інтенсивність наступу росіян – Жорін

Сили оборони України на Авдіївському напрямку знизили динаміку наступальних дій російської армії.

Джерело: заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram

Пряма мова Жоріна: "На даний момент на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки".

Реклама:

Деталі: За словами Жоріна, це не означає, що росіяни припинили спроби наступу і попри те, що ворог кожного дня втрачає велику кількість техніки і піхоти, на його плани щодо наступу це не впливає.

Передісторія:

На Авдіївському напрямку бойова обстановка залишається надскладною, Сили оборони завдали ворогу критичного ураження, але збройні сили РФ, які переважають кількісно, продовжують тиснути.