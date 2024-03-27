Під Авдіївкою вдалося знизити інтенсивність наступу росіян – Жорін
Середа, 27 березня 2024, 17:17
Сили оборони України на Авдіївському напрямку знизили динаміку наступальних дій російської армії.
Джерело: заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram
Пряма мова Жоріна: "На даний момент на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки".
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Деталі: За словами Жоріна, це не означає, що росіяни припинили спроби наступу і попри те, що ворог кожного дня втрачає велику кількість техніки і піхоти, на його плани щодо наступу це не впливає.
Передісторія:
- На Авдіївському напрямку бойова обстановка залишається надскладною, Сили оборони завдали ворогу критичного ураження, але збройні сили РФ, які переважають кількісно, продовжують тиснути.
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