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Под Авдеевкой удалось снизить интенсивность наступления россиян – Жорин

Александр ШумилинСреда, 27 марта 2024, 17:17
Под Авдеевкой удалось снизить интенсивность наступления россиян – Жорин
Фото: Getty Images

Под Авдеевкой удалось снизить интенсивность наступления россиян - Жорин

Силы обороны Украины на Авдеевском направлении снизили динамику наступательных действий российской армии.

Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram

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Прямая речь Жорина: "На данный момент на Авдеевском направлении удалось снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки".

Детали: По словам Жорина, это не означает, что россияне прекратили попытки наступления, и, несмотря на то, что враг ежедневно теряет большое количество техники и пехоты, на его планы по наступлению это не влияет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • На Авдеевском направлении боевая обстановка остается сверхсложной, Силы обороны нанесли врагу критическое поражение, но превосходящие количественно вооруженные силы РФ продолжают давить.

Темы: Авдеевка
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