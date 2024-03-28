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Наришкін з’їздив до КНДР, щоб "зміцнити співпрацю" з РФ у відповідь на "інтриги" ворогів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 березня 2024, 11:25
Наришкін з’їздив до КНДР, щоб зміцнити співпрацю з РФ у відповідь на інтриги ворогів
Сергій Наришкін, фото: Getty Images

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін провів три дні у Північній Кореї на тлі повідомлень про постачання боєприпасів із КНДР до Росії та нафти з Росії до КНДР - у порушення міжнародних санкцій.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК та СЗР РФ.

Деталі: Як ідеться в повідомленні ЦТАК, візит відбувся 25 - 27 березня, сторони обговорили в Пхеньяні "ділові питання щодо подальшого зміцнення співпраці у відповідь на інтриги ворожих сил".

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У повідомленні також ідеться, що в Москву на переговори вирушив міністр зовнішньоекономічних справ КНДР Юн Чжон Хо.

У Службі зовнішньої розвідки РФ повідомили, що Наришкін у Пхеньяні обговорив "поглиблення взаємодії в умовах спроб посилення тиску зовнішніх сил", а переговори відбулися "в теплій дружній атмосфері".

Що було раніше: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що заводи з виробництва боєприпасів Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії.
  • Американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.
  • У Південній Кореї вважають, що КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

Теми: РосіяКНДР
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