Наришкін з’їздив до КНДР, щоб "зміцнити співпрацю" з РФ у відповідь на "інтриги" ворогів
Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін провів три дні у Північній Кореї на тлі повідомлень про постачання боєприпасів із КНДР до Росії та нафти з Росії до КНДР - у порушення міжнародних санкцій.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК та СЗР РФ.
Деталі: Як ідеться в повідомленні ЦТАК, візит відбувся 25 - 27 березня, сторони обговорили в Пхеньяні "ділові питання щодо подальшого зміцнення співпраці у відповідь на інтриги ворожих сил".
У повідомленні також ідеться, що в Москву на переговори вирушив міністр зовнішньоекономічних справ КНДР Юн Чжон Хо.
У Службі зовнішньої розвідки РФ повідомили, що Наришкін у Пхеньяні обговорив "поглиблення взаємодії в умовах спроб посилення тиску зовнішніх сил", а переговори відбулися "в теплій дружній атмосфері".
Що було раніше:
- Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що заводи з виробництва боєприпасів Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії.
- Американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.
- У Південній Кореї вважають, що КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.