Наришкін з’їздив до КНДР, щоб "зміцнити співпрацю" з РФ у відповідь на "інтриги" ворогів

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін провів три дні у Північній Кореї на тлі повідомлень про постачання боєприпасів із КНДР до Росії та нафти з Росії до КНДР - у порушення міжнародних санкцій.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК та СЗР РФ.

Деталі: Як ідеться в повідомленні ЦТАК, візит відбувся 25 - 27 березня, сторони обговорили в Пхеньяні "ділові питання щодо подальшого зміцнення співпраці у відповідь на інтриги ворожих сил".

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У повідомленні також ідеться, що в Москву на переговори вирушив міністр зовнішньоекономічних справ КНДР Юн Чжон Хо.

У Службі зовнішньої розвідки РФ повідомили, що Наришкін у Пхеньяні обговорив "поглиблення взаємодії в умовах спроб посилення тиску зовнішніх сил", а переговори відбулися "в теплій дружній атмосфері".

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