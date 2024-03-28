Нарышкин съездил в КНДР, чтобы "укрепить сотрудничество" с РФ в ответ на "интриги" врагов
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел три дня в Северной Корее на фоне сообщений о поставках боеприпасов из КНДР в Россию и нефти из России в КНДР - в нарушение международных санкций.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК и СВР РФ.
Детали: Как говорится в сообщении ЦТАК, визит состоялся 25 - 27 марта, стороны обсудили в Пхеньяне "деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на интриги враждебных сил".
В сообщении также говорится, что в Москву на переговоры отправился министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.
В Службе внешней разведки РФ сообщили, что Нарышкин в Пхеньяне обсудил "углубление взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил", а переговоры прошли "в теплой дружественной атмосфере".
Что предшествовало:
- Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что заводы по производству боеприпасов Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы поставлять оружие в Россию.
- Американская сторона располагает информацией, подтвержденной спутниковыми снимками о том, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.
- В Южной Корее считают, что КНДР с прошлого года отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.