Нарышкин съездил в КНДР, чтобы "укрепить сотрудничество" с РФ в ответ на "интриги" врагов

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел три дня в Северной Корее на фоне сообщений о поставках боеприпасов из КНДР в Россию и нефти из России в КНДР - в нарушение международных санкций.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК и СВР РФ.

Детали: Как говорится в сообщении ЦТАК, визит состоялся 25 - 27 марта, стороны обсудили в Пхеньяне "деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на интриги враждебных сил".

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В сообщении также говорится, что в Москву на переговоры отправился министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.

В Службе внешней разведки РФ сообщили, что Нарышкин в Пхеньяне обсудил "углубление взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил", а переговоры прошли "в теплой дружественной атмосфере".

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