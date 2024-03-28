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Зеленський пояснив, для чого Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 березня 2024, 13:46
Зеленський пояснив, для чого Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал
фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський представив особовому складу Служби зовнішньої розвідки нового керівника – Олега Іващенка.

Джерело: глава держави у Facebook

Пряма мова: "Новим керівником Служби зовнішньої розвідки України я призначив бойового генерала Олега Іващенка. Він – людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль зараз.

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Українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси. Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна.

У час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно. Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал".

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Деталі: На оприлюдненому в четвер відео Зеленський також дякує колишньому очільнику СЗР Олександру Литвиненку, якого призначив секретарем РНБО.

Відповідні кадрові перестановки відбулися напередодні, 27 березня, про що повідомляла "Українська правда".

Сайт СЗР наразі не оприлюднив біографію нового керівника.

За даними з відкритих джерел, у 2021 році військовий на ім'я Олег Іващенко був першим заступником начальника ГУР МО України.

У 2019-му році – першим заступником начальника ГУР МО України – заступником начальника Генерального штабу ЗС України з розвідки.

У 2022 році генерал-лейтенанта Олега Іващенка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Теми: розвідкаЗеленський
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