Зеленский объяснил, для чего Службу внешней разведки возглавил боевой генерал

Президент Владимир Зеленский представил личному составу Службы внешней разведки нового руководителя - Олега Иващенко.

Источник: глава государства в Facebook

Прямая речь: "Новым руководителем Службы внешней разведки Украины я назначил боевого генерала Олега Иващенко. Он - человек профессиональный, прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель сейчас.

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Украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть наши интересы. Везде в мире, где путинская система пытается что-то выиграть для себя, должна выигрывать Украина.

Во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно. Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал".

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Детали: На обнародованном в четверг видео Зеленский также благодарит бывшего главу СВР Александра Литвиненко, которого назначил секретарем СНБО.

Соответствующие кадровые перестановки произошли накануне, 27 марта, о чем сообщала "Украинская правда".

Сайт СВР пока не опубликовал биографию нового руководителя.

По данным из открытых источников, в 2021 году военный по имени Олег Иващенко был первым заместителем начальника ГУР МО Украины.

В 2019-м году - первым заместителем начальника ГУР МО Украины - заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины по разведке.

В 2022 году генерал-лейтенанта Олега Иващенко наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.