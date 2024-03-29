Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нічна атака по енергооб’єктах: пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК, поранено працівника

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 08:18
Нічна атака по енергооб’єктах: пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК, поранено працівника

У результаті комбінованої атаки РФ по енергооб’єктах України серйозних пошкоджень зазнало обладнання трьох теплоелектростанцій ДТЕК, також поранено енергетика.

Джерело: ДТЕК у Telegam

Дослівно: "Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків".

Реклама:

Деталі: За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.

В ДТЕК нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 29 березня стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.
  • Під час масованої комбінованої атаки росіяни вкотре вдарили по енергетичних об’єктах. Ворог бив по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії.

Теми: ДТЕКенергетикабезпілотникиракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ДТЕК
Гендиректор Yasno: ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці
В лютому енергетики "ДТЕК" відновили електропостачання для понад 400 тисяч споживачів
Росіяни вдруге за добу обстріляли ТЕС ДТЕК
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: