Нічна атака по енергооб’єктах: пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК, поранено працівника

У результаті комбінованої атаки РФ по енергооб’єктах України серйозних пошкоджень зазнало обладнання трьох теплоелектростанцій ДТЕК, також поранено енергетика.

Джерело: ДТЕК у Telegam

Дослівно: "Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків".

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Деталі: За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.

В ДТЕК нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.

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