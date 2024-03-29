Нічна атака по енергооб’єктах: пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК, поранено працівника
П'ятниця, 29 березня 2024, 08:18
У результаті комбінованої атаки РФ по енергооб’єктах України серйозних пошкоджень зазнало обладнання трьох теплоелектростанцій ДТЕК, також поранено енергетика.
Джерело: ДТЕК у Telegam
Дослівно: "Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків".
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Деталі: За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.
В ДТЕК нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 29 березня стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.
- Під час масованої комбінованої атаки росіяни вкотре вдарили по енергетичних об’єктах. Ворог бив по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії.