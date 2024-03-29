Ночная атака по энергообъектам: повреждены три теплоэлектростанции ДТЭК, ранен работник
Пятница, 29 марта 2024, 08:18
В результате комбинированной атаки РФ по энергообъектам Украины серьезные повреждения получило оборудование трех теплоэлектростанций ДТЭК, также ранен энергетик.
Источник: ДТЭК в Telegam
Дословно: "Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий".
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Детали: По предварительной информации, ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь.
В ДТЭК напомнили, что с начала полномасштабного вторжения враг обстрелял ТЭС ДТЭК более 160 раз.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. Около 4.00 29 марта стало известно, что россияне осуществили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.
- Во время массированной комбинированной атаки россияне в очередной раз ударили по энергетическим объектам. Враг бил по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии.