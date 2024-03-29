Ночная атака по энергообъектам: повреждены три теплоэлектростанции ДТЭК, ранен работник

В результате комбинированной атаки РФ по энергообъектам Украины серьезные повреждения получило оборудование трех теплоэлектростанций ДТЭК, также ранен энергетик.

Источник: ДТЭК в Telegam

Дословно: "Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий".

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Детали: По предварительной информации, ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь.

В ДТЭК напомнили, что с начала полномасштабного вторжения враг обстрелял ТЭС ДТЭК более 160 раз.

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