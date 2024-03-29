Сирський: Російським військам не вдалося просунутися на стратегічних напрямках

Російським військам не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, а його територіальні здобутки мають тактичне значення.

Джерело: інтерв’ю Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського "Укрінформу"

Пряма мова Сирського: "Ситуація на фронті дійсно складна. Але на фронті вона й не буває іншою. Безумовно, кожний день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимального напруження сил. Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й щодня на різних напрямках самі просуваємось вперед.

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Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо".

Деталі: Сирський зазначив, що російські окупанти далі нарощують зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі, продовжують застосовувати тактику масованих штурмів. За його словами суттєво збільшилася активність авіації, яка застосовує КАБи – керовані авіабомби.

Українська ж армія, як каже Головнокомандувач, "навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю застосування тієї зброї, яка є".

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"Крім того, ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації. Хоча ворог намагається нас наздогнати у цьому ефективному виді зброї", - сказав Сирський.

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