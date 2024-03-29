Сырский: Российским войскам не удалось продвинуться на стратегических направлениях
Российским войскам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, а его территориальные достижения имеют тактическое значение.
Источник: интервью Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского "Укринформу"
Прямая речь Сырского: "Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и ежедневно на разных направлениях сами продвигаемся вперед.
В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем".
Детали: Сырский отметил, что российские оккупанты дальше наращивают усилия и имеют численное преимущество в личном составе, продолжают применять тактику массированных штурмов. По его словам существенно увеличилась активность авиации, которая применяет КАБы - управляемые авиабомбы.
Украинская же армия, как говорит Главнокомандующий, "научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством применения того оружия, которое есть".
"Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается нас догнать в этом эффективном виде оружия", - сказал Сырский.
Предыстория:
- Также в этом интервью Сырский рассказал, что возможное наступление на Харьков станет для РФ роковой ошибкой.
- По оценкам Института изучения войны, с начала наступательных операций в октябре 2023 года российские войска захватили 505 квадратных километров территории.