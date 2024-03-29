Сырский: Российским войскам не удалось продвинуться на стратегических направлениях

Российским войскам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, а его территориальные достижения имеют тактическое значение.

Источник: интервью Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского "Укринформу"

Прямая речь Сырского: "Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и ежедневно на разных направлениях сами продвигаемся вперед.

Реклама:

В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем".

Детали: Сырский отметил, что российские оккупанты дальше наращивают усилия и имеют численное преимущество в личном составе, продолжают применять тактику массированных штурмов. По его словам существенно увеличилась активность авиации, которая применяет КАБы - управляемые авиабомбы.

Украинская же армия, как говорит Главнокомандующий, "научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством применения того оружия, которое есть".

ВИДЕО ДНЯ

"Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается нас догнать в этом эффективном виде оружия", - сказал Сырский.

Предыстория: