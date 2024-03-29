Зеленский анонсировал работу СНБО по-новому: назвал пять приоритетов

Президент Владимир Зеленский 29 марта провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны после смены секретаря СНБО.

Источник: президент Владимир Зеленский, представляя нового секретаря, видео Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Мы начинаем обновленную работу Совета национальной безопасности и обороны Украины".

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Детали: По его словам, во-первых речь идет о большей прогнозируемости. "Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", - пояснил президент.

Второе - это продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО. "И особенно внимательно - по санкционной политике нашего государства", - отметил Зеленский.

В-третьих - это доктринальная работа. "Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации - это то, что нужно и сейчас, и после войны", - отметил глава государства.

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Четвертым приоритетом работы СНБО Зеленский назвал кибербезопасность и информацию. "СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от вражеских дестабилизирующих операций и координации всех государственных институтов в этой сфере", - сказал президент во время заседания.

Пятой задачей Совбеза является работа по Ставке главнокомандующего, проекты решений, контроль за выполнением решений. "Очевидный приоритет - это оборона нашего государства и защита нашего общества", - указал Зеленский.

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