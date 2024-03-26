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Після звільнення Данілов подякував Зеленському за довіру

Валентина РоманенкоВівторок, 26 березня 2024, 17:09
Після звільнення Данілов подякував Зеленському за довіру
Олексій Данілов. фото Апарату РНБО

Після звільнення з посади секретаря РНБО Олексій Данілов підбив символічний підсумок більш ніж 4-річної роботи та подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, якій віддавались до останку.

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Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни!

Дякую президентові України за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення!".

Деталі: Данілов висловив також подяку своїй команді, та закликав вірити в український народ, його перемогу у війні над російським агресором. Про свої подальші кар'єрні плани екссекретар РНБО не згадав.

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Пряма мова: "Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу!

Головне, що ми маємо пам’ятати завжди і що я завжди сповідував – не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України!

російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії – і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія – "бути мечем у темряві; дозорним на Стіні; щитом, що охороняє царство людей"!

Дякую всім! Слава Україні!".

Що передувало: 26 березня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на цю посаду уже ексголову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Теми: ДаніловЗеленський
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