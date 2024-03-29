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У Повітряних силах прокоментували розміщення "Цирконів" в Криму 

Альона Мазуренко П'ятниця, 29 березня 2024, 22:18
У Повітряних силах прокоментували розміщення Цирконів в Криму 
скриншот УП

Речник Повітряних сил розповів, що росіяни накопичили у Криму ракети "Циркон", оскільки звідти зручно обстрілювати Одесу та південь України. 

Джерело: начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі "УП.Підсумки"

Пряма мова: "Найімовірніше росіяни обрали цю базу (Крим), оскільки звідти зручно обстрілювати Одесу та інші південні райони України. Крім того, поки що вони мають свій так званий Кримський міст, яким вони можуть постачати туди багато техніки та матеріалів для її обслуговування...

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Ми очікуємо ударів з різних сторін. Також вони використовують свої літаки, щоб атакувати нас із Воронезької, Курської області. От, наприклад, як цієї ночі вони атакували нас з Бєлгородської області, із Рязанської області...Тобто це не тільки Крим, але й інші регіони, звідки ми очікуємо ударів зі сторони Російської Федерації".

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Теми: Повітряні сили ЗСУКрим
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