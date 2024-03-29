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В Воздушных силах прокомментировали размещение "Цирконов" в Крыму

Алена МазуренкоПятница, 29 марта 2024, 22:18
В Воздушных силах прокомментировали размещение Цирконов в Крыму
скриншот УП

Представитель Воздушных сил рассказал, что россияне накопили в Крыму ракеты "Циркон", поскольку оттуда удобно обстреливать Одессу и юг Украины.

Источник: начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире "УП.Підсумки"

Прямая речь: "Скорее всего россияне выбрали эту базу (Крым), поскольку оттуда удобно обстреливать Одессу и другие южные районы Украины. Кроме того, пока они имеют свой так называемый Крымский мост, по которому они могут поставлять туда много техники и материалов для ее обслуживания...

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Мы ожидаем ударов с разных сторон. Также они используют свои самолеты, чтобы атаковать нас из Воронежской, Курской области. Вот, например, как этой ночью они атаковали нас из Белгородской области, из Рязанской области... То есть это не только Крым, но и другие регионы, откуда мы ожидаем ударов со стороны Российской Федерации".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 12 февраля Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сообщил, что Россия 7 февраля применила на территории Украины ракету 3М22 "Циркон", которая, как утверждают оккупанты, является гиперзвуковой.
  • Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявлял, что "Циркон" не соответствует заявленным россиянами тактико-техническим характеристикам.

Темы: Воздушные силы ВСУКрым
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