В Воздушных силах прокомментировали размещение "Цирконов" в Крыму

Представитель Воздушных сил рассказал, что россияне накопили в Крыму ракеты "Циркон", поскольку оттуда удобно обстреливать Одессу и юг Украины.

Источник: начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире "УП.Підсумки"

Прямая речь: "Скорее всего россияне выбрали эту базу (Крым), поскольку оттуда удобно обстреливать Одессу и другие южные районы Украины. Кроме того, пока они имеют свой так называемый Крымский мост, по которому они могут поставлять туда много техники и материалов для ее обслуживания...

Реклама:

Мы ожидаем ударов с разных сторон. Также они используют свои самолеты, чтобы атаковать нас из Воронежской, Курской области. Вот, например, как этой ночью они атаковали нас из Белгородской области, из Рязанской области... То есть это не только Крым, но и другие регионы, откуда мы ожидаем ударов со стороны Российской Федерации".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ