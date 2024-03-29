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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 березня 2024, 23:55
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Володимир Зеленський. Фото Дмитра Ларіна. УП

Президент України Володимир Зеленський 29 березня змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: указ на сайті Офісу президента  

Деталі: Зокрема у персональному складі Ставки затвердили координатором Олександра Литвиненка – секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Також президент увів до персонального складу Ставки голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Натомість зі складу Ставки вивели колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Теми: Зеленськийставка
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