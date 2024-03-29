Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
П'ятниця, 29 березня 2024, 23:55
Президент України Володимир Зеленський 29 березня змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.
Джерело: указ на сайті Офісу президента
Деталі: Зокрема у персональному складі Ставки затвердили координатором Олександра Литвиненка – секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
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Також президент увів до персонального складу Ставки голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.
Натомість зі складу Ставки вивели колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 26 березня Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив його наступником Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки. А головою Служби зовнішньої розвідки призначив Олега Іващенка.