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Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Татьяна ОлейникПятница, 29 марта 2024, 23:55
Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский. Фото Дмитрия Ларина. УП

Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта сменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: указ на сайте Офиса президента

Детали: В частности, в персональном составе Ставки утвердили координатором Александра Литвиненко – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Также президент ввел в персональный состав Ставки главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

Из состава Ставки вывели бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО и назначил его преемником Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки. А главой Службы внешней разведки назначил Олега Иващенко.

Темы: Зеленскийставка
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