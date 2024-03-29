Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Пятница, 29 марта 2024, 23:55
Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта сменил состав Ставки верховного главнокомандующего.
Источник: указ на сайте Офиса президента
Детали: В частности, в персональном составе Ставки утвердили координатором Александра Литвиненко – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Также президент ввел в персональный состав Ставки главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.
Из состава Ставки вывели бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова.
Что предшествовало:
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