Польща знову піднімала авіацію через ракетну небезпеку в Україні

Через ракетну атаку Росією України в Польщі знову підняли авіацію.

Джерело: Збройні сили Польщі в мережі Х

Дослівно: "Зверніть увагу, що польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".

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Деталі: Польські військові зазначили, що спостерігалася "діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України".

Деталі: Збройні сили Польщі зазначили, що через російську атаку проводили "процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію".

Що передувало: На світанку 31 березня Повітряні сили повідомили про загрозу пусків ракет ворожими Ту-95мс, по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У ніч на 29 березня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.