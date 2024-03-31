Польща знову піднімала авіацію через ракетну небезпеку в Україні
Через ракетну атаку Росією України в Польщі знову підняли авіацію.
Джерело: Збройні сили Польщі в мережі Х
Дослівно: "Зверніть увагу, що польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".
Деталі: Польські військові зазначили, що спостерігалася "діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України".
Деталі: Збройні сили Польщі зазначили, що через російську атаку проводили "процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію".
Що передувало: На світанку 31 березня Повітряні сили повідомили про загрозу пусків ракет ворожими Ту-95мс, по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо: У ніч на 29 березня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.