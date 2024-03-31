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Польша снова поднимала авиацию из-за ракетной опасности в Украине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 06:08
Польша снова поднимала авиацию из-за ракетной опасности в Украине
фото: Вооруженные силы Польши

Из-за ракетной атаки Россией Украины в Польше снова подняли авиацию.

Источник: Вооруженные силы Польши в сети Х

Дословно: "Обратите внимание, что польские и союзнические самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны".

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Детали: Польские военные отметили, что наблюдалась "деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины".

Детали: Вооруженные силы Польши отметили, что из-за российской атаки проводили "процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию".

Что предшествовало: На рассвете 31 марта Воздушные силы сообщили об угрозе пусков ракет вражескими Ту-95мс, по всей Украине объявили воздушную тревогу.

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Напомним: В ночь на 29 марта Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара России по территории Украины.

Темы: Польшаавиа
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