Тимошенко підтвердив, що звільняється з ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади і опублікував відповідну заяву.

Джерело: Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини.



Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла!".

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Деталі: Тимошенко також подякував мерам міст "за конструктив в суперечках", своїй "крутій команді", українцям за довіру, ЗСУ за те, що боронять країну, а також своїй сім’ї за розуміння і підтримку.

Чиновник також показав написану від руки заяву на звільнення.

Раніше джерела УП повідомляли, що Тимошенко написав заяву на звільнення. За словами співрозмовників видання, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

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Крім того, вони зазначали, що у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

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