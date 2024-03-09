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Кислиця на Радбезі ООН: Росія б'є по Одесі, щоб зірвати морський коридор

Олена ІвашківСубота, 9 березня 2024, 02:50
Кислиця на Радбезі ООН: Росія б'є по Одесі, щоб зірвати морський коридор
фото: FACEBOOK СТОРІНКА СЕРГІЯ КИСЛИЦІ

Обравши Одесу однією з головних цілей для авіаударів, росіяни намагаються зірвати функціонування морського коридору, створеного ВМС України після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, заявив у п’ятницю постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова: "Спроби Росії шантажувати міжнародну спільноту виходом з ініціативи провалилися. Однак Україна… попри війну, запустила морський коридор і продовжує посилювати його ефективність".

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Деталі: За словами Кислиці, з серпня 2023 року з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" було експортовано майже 30 млн тонн вантажів до 42 країн світу. З них понад 8 млн тонн – лише в лютому. 80% відвантажень становить аграрна продукція.

Фактично експорт з українських чорноморських портів досяг рівня, який можна порівняти з тим, що був до повномасштабного вторгнення, зазначив постпред.

Кислиця зауважив, що Російський Чорноморський флот, чисельність якого постійно скорочується, більше не наважується з'являтися в північно-західній частині Чорного моря, не кажучи вже про його здатність блокувати українські порти.

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За його словами, все, що залишається Росії, – це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів, сказав він, наголосивши на важливості посилення протиповітряної оборони портів.

Теми: ООН
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