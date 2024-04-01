Росіяни заявили, що затримали у Дагестані тих, хто фінансував нападників на "Крокус"

Російські силовики заявили, що затримали в Дагестані бойовиків, які фінансували нападників на підмосковний концертний зал "Крокус Сіті Хол".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: У ФСБ заявили, що затримали у Дагестані бойовиків, які брали участь у фінансуванні та забезпеченні виконавців теракту в "Крокусі".

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Російські силовики стверджують, що до складу осередку входили четверо.

Також там заявили, що ці люди планували влаштувати теракт у Каспійську, після якого мали намір виїхати за межі Росії.

Передісторія: