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Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі у 4 областях − Міненерго

Ірина БалачукЧетвер, 11 квітня 2024, 07:23
Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі у 4 областях − Міненерго
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські військові уночі 11 квітня атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook  

Пряма мова Галущенка: "Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях".

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Деталі: Він додав, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

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Теми: енергетикаШахедракетний удар
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