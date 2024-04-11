Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі у 4 областях − Міненерго

Російські військові уночі 11 квітня атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook

Пряма мова Галущенка: "Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях".

Реклама:

Деталі: Він додав, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

Передісторія:

Раніше Київська ОВА повідомила, що російські загарбники уночі 11 квітня атакували критичної інфраструктури у Київській області − спалахнула пожежа, триває гасіння вогню.

Також окупанти завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області.