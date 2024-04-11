Россия ударила по энергетической инфраструктуре в 4 областях − Минэнерго

Российские военные ночью 11 апреля атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в Facebook

Прямая речь Галущенко: "Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру! Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях".

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Детали: Он добавил, что энергетики уже работают над устранением последствий.

Предыстория:

Ранее Киевская ОВА сообщила, что российские захватчики ночью 11 апреля атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области − вспыхнул пожар, продолжается тушение огня.

Также оккупанты нанесли 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области.