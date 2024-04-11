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Россия ударила по энергетической инфраструктуре в 4 областях − Минэнерго

Ирина БалачукЧетверг, 11 апреля 2024, 07:23
Россия ударила по энергетической инфраструктуре в 4 областях − Минэнерго
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские военные ночью 11 апреля атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в Facebook 

Прямая речь Галущенко: "Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру! Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях".

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Детали: Он добавил, что энергетики уже работают над устранением последствий.

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Темы: энергетикаШахедракетный удар
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