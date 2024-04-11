Зеленський: Цього року маємо зробити усі необхідні кроки для перемоги

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Тримор’я, та наголосив на нагальній потребі посилити українську протиповітряну оборону – реальними діями, а не словами.

Джерело: промова Зеленського викладена у Telegram

Пряма мова: "Цей рік має стати часом усіх необхідних кроків, які зроблять реальною нашу перемогу над російським терором. Це – можливо. Але це можливо тільки в єдності – нашій з вами та всіх партнерів – і за умови, що реальність відповідатиме нашим з вами заявам та домовленостям".

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Деталі: Глава держави також відмітив, що кожного дня на Україну летять ракети, і кожного дня "ми чуємо, що Україні передадуть нові системи ППО". Він також наголосив, що у небезпеці всі держави – сусіди Росії та кожен народ, чиє життя в зоні досяжності російської авіації та ракет.

Одним із пріоритетів президент назвав єдність у Європейському Союзі, щоб Москва відчувала, що єдності в Європі більше, ніж протиріч. Також зазначив, що у червні буде правильним фактично розпочати переговори про вступ України.

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