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Зеленський: Цього року маємо зробити усі необхідні кроки для перемоги

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 квітня 2024, 18:25
Зеленський: Цього року маємо зробити усі необхідні кроки для перемоги
Володимир Зеленський на саміті Тримор'я 11 квітня. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Тримор’я, та наголосив на нагальній потребі посилити українську протиповітряну оборону – реальними діями, а не словами.

Джерело: промова Зеленського викладена у Telegram

Пряма мова: "Цей рік має стати часом усіх необхідних кроків, які зроблять реальною нашу перемогу над російським терором. Це – можливо. Але це можливо тільки в єдності – нашій з вами та всіх партнерів – і за умови, що реальність відповідатиме нашим з вами заявам та домовленостям".

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Деталі: Глава держави також відмітив, що кожного дня на Україну летять ракети, і кожного дня "ми чуємо, що Україні передадуть нові системи ППО". Він також наголосив, що у небезпеці всі держави – сусіди Росії та кожен народ, чиє життя в зоні досяжності російської авіації та ракет.

Одним із пріоритетів президент назвав єдність у Європейському Союзі, щоб Москва відчувала, що єдності в Європі більше, ніж протиріч. Також зазначив, що у червні буде правильним фактично розпочати переговори про вступ України.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 квітня Зеленський прибув до Вільнюса, щоб взяти участь у саміті "Тримор’я", де підписав двосторонню безпекову угоду з Латвією.

Теми: Зеленський
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