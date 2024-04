Зеленський прибув до Литви на саміт Тримор'я, де підпише ще одну безпекову угоду

11 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса, щоб взяти участь у саміті "Тримор’я" та підписати ще одну двосторонню безпекову угоду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter (X) Зеленського

I arrived to Lithuania to participate in the Three Seas Summit and hold talks with the leaders of the partner countries.



Important meetings are scheduled, and a new bilateral security agreement is to be signed.



The main task for now is to make every effort to strengthen our…

