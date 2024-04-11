Зеленський прибув до Литви на саміт Тримор'я, де підпише ще одну безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Науседа під час саміту НАТО, 11 липня 2023 рік

11 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса, щоб взяти участь у саміті "Тримор’я" та підписати ще одну двосторонню безпекову угоду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter (X) Зеленського

I arrived to Lithuania to participate in the Three Seas Summit and hold talks with the leaders of the partner countries.



Important meetings are scheduled, and a new bilateral security agreement is to be signed.



The main task for now is to make every effort to strengthen our… Реклама: April 11, 2024

Деталі: Зеленський зазначив, що у Литві візьме участь у саміті "Тримор’я" та проведе переговори з низкою лідерів країн.

"Заплановані важливі зустрічі і має бути підписана нова двостороння безпекова угода", – розповів президент.

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Він додав, що вбачає головним завданням на найближчий час максимальне посилення української ППО та закриття інших невідкладних потреб української армії.

Нагадаємо: "Тримор’я", або ж "Ініціатива трьох морів" є форматом співпраці в інфраструктурних проєктах держав Балтії, Центрально-Східної Європи і Балкан, що мають вихід до Балтійського, Чорного та Середземного морів.

На саміті у Вільнюсі будуть 13 держав-учасниць ініціативи та стратегічні партнери.

Україна у 2022 році отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор'я.