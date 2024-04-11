Зеленский: В этом году должны сделать все необходимые шаги для победы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Триморья, и подчеркнул необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону – реальными действиями, а не словами.

Источник: речь Зеленского изложена в Telegram

Прямая речь: "Этот год должен стать временем всех необходимых шагов, которые сделают реальной нашу победу над российским террором. Это возможно. Но это возможно только в единстве - нашему с вами и всем партнерам - и при условии, что реальность будет отвечать нашим с вами заявлениям и договоренностям".

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Детали: Глава государства также отметил, что каждый день в Украину летят ракеты, и каждый день "мы слышим, что Украине передадут новые системы ПВО". Он также подчеркнул, что в опасности все государства – соседи России и каждый народ, чья жизнь находится в зоне досягаемости российской авиации и ракет.

Одним из приоритетов президент назвал единство в Европейском Союзе, чтобы Москва чувствовала, что единства в Европе больше, чем противоречий. Также отметил, что в июне будет правильно фактически начать переговоры о вступлении Украины.

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