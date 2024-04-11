Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: В этом году должны сделать все необходимые шаги для победы

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 апреля 2024, 18:25
Зеленский: В этом году должны сделать все необходимые шаги для победы
Владимир Зеленский на саммите Триморья 11 апреля. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Триморья, и подчеркнул необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону – реальными действиями, а не словами.

Источник: речь Зеленского изложена в Telegram

Прямая речь: "Этот год должен стать временем всех необходимых шагов, которые сделают реальной нашу победу над российским террором. Это возможно. Но это возможно только в единстве - нашему с вами и всем партнерам - и при условии, что реальность будет отвечать нашим с вами заявлениям и договоренностям".

Реклама:

Детали: Глава государства также отметил, что каждый день в Украину летят ракеты, и каждый день "мы слышим, что Украине передадут новые системы ПВО". Он также подчеркнул, что в опасности все государства – соседи России и каждый народ, чья жизнь находится в зоне досягаемости российской авиации и ракет.

Одним из приоритетов президент назвал единство в Европейском Союзе, чтобы Москва чувствовала, что единства в Европе больше, чем противоречий. Также отметил, что в июне будет правильно фактически начать переговоры о вступлении Украины.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 апреля Зеленский прибыл в Вильнюс, чтобы принять участие в саммите "Триморья", где подписал двустороннее соглашение о безопасности с Латвией.

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Зеленский
Дуда пожелал Зеленскому приехать на следующий саммит Триморья в костюме
Зеленский прибыл в Литву на саммит Триморья, где подпишет еще одно соглашение по безопасности
Зеленский после ночной атаки оккупантов: нужна ПВО, а не долгие дискуссии
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: