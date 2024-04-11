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В Одесі та області оголосили жалобу за загиблими через ракетний удар РФ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 квітня 2024, 18:59
В Одесі та області оголосили жалобу за загиблими через ракетний удар РФ
Фото: Getty Images

В Одесі та області 12 квітня влада оголосила жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по Одеському району.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра (12 квітня - ред.) в Одеській області оголошено день жалоби".

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Деталі: Він також висловив співчуття тим, хто втратив близьких.

Передісторія: 

  • 10 квітня російська армія вдарила, попередньо балістичною ракетою "Іскандер-М", по Одеському району, в результаті чого загинули 4 людини, серед них 10-річна дівчинка. 14 людей госпіталізували.
  • Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 5-ти людей через балістичний удар 10 квітня. У лікарні помер один з поранених чоловіків.

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Теми: Одеська областьракетний ударжертви
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