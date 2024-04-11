В Одессе и области объявили траур по погибшим из-за ракетного удара РФ

В Одессе и области 12 апреля власти объявили траур по погибшим в результате ракетного удара россиян по Одесскому району.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, завтра (12 апреля - ред.) в Одесской области объявлен день траура".

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Детали: Он также выразил соболезнования тем, кто потерял близких.

Предыстория:

10 апреля российская армия ударила, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М", по Одесскому району, в результате чего погибли 4 человека, среди них 10-летняя девочка. 14 человек госпитализировали.

Позже стало известно, что количество погибших возросло до 5-ти человек из-за баллистического удара 10 апреля. В больнице скончался один из раненых мужчин.