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В Одессе и области объявили траур по погибшим из-за ракетного удара РФ

Станислав ПогориловЧетверг, 11 апреля 2024, 18:59
В Одессе и области объявили траур по погибшим из-за ракетного удара РФ
Фото: Getty Images

В Одессе и области 12 апреля власти объявили траур по погибшим в результате ракетного удара россиян по Одесскому району.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, завтра (12 апреля - ред.) в Одесской области объявлен день траура".

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Детали: Он также выразил соболезнования тем, кто потерял близких.

Предыстория: 

  • 10 апреля российская армия ударила, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М", по Одесскому району, в результате чего погибли 4 человека, среди них 10-летняя девочка. 14 человек госпитализировали.
  • Позже стало известно, что количество погибших возросло до 5-ти человек из-за баллистического удара 10 апреля. В больнице скончался один из раненых мужчин.

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Темы: Одесская областьракетный ударжертвы
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