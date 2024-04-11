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Путін похвалився ударами по українській енергетиці, каже, це така "демілітаризація"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 квітня 2024, 22:21
Путін похвалився ударами по українській енергетиці, каже, це така демілітаризація
Володимир Путін, фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін похвалився на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком ударами окупантів по енергетичних об′єктах України, та назвав це "демілітаризацією".

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС"

Пряма мова Путіна: "Якщо все закільцюється у розв'язання тих питань, про які ми говорили від самого початку, а в енергетиці вони пов'язані, зокрема, з розв'язанням одного із завдань, яке ми перед собою ставили, - це демілітаризація".

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Деталі: Лідер Кремля заявив, що таким чином удари російських загарбників впливають на оборонно-промисловий комплекс України. "Причому безпосередньо", - похвалився Путін.

Путін також почав переконувати, що Росія "була змушена" відповідати на удари по російській енергетиці з боку України. Він також набрехав, що взимку армія РФ не била по енергооб′єктах "з гуманітарних міркувань".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим у результаті російської масованої атаки спалахнули пожежі на енергетичних об’єктах у Львівській, Одеській та Запорізький областях, на Миколаївщині уламки збитих дронів упали на відкритій території. Раніше повідомлялося про удари окупантів по енергетиці Київщині та Харківщини.
  • Президент Володимир Зеленський після чергового ракетного обстрілу росіян заявив, що Україна потрібна потужна ППО і нша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.

Теми: ПутіненергетикавійнаУкраїна
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