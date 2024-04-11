Путін похвалився ударами по українській енергетиці, каже, це така "демілітаризація"
Правитель Росії Володимир Путін похвалився на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком ударами окупантів по енергетичних об′єктах України, та назвав це "демілітаризацією".
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС"
Пряма мова Путіна: "Якщо все закільцюється у розв'язання тих питань, про які ми говорили від самого початку, а в енергетиці вони пов'язані, зокрема, з розв'язанням одного із завдань, яке ми перед собою ставили, - це демілітаризація".
Деталі: Лідер Кремля заявив, що таким чином удари російських загарбників впливають на оборонно-промисловий комплекс України. "Причому безпосередньо", - похвалився Путін.
Путін також почав переконувати, що Росія "була змушена" відповідати на удари по російській енергетиці з боку України. Він також набрехав, що взимку армія РФ не била по енергооб′єктах "з гуманітарних міркувань".
Нагадаємо:
- Перед цим у результаті російської масованої атаки спалахнули пожежі на енергетичних об’єктах у Львівській, Одеській та Запорізький областях, на Миколаївщині уламки збитих дронів упали на відкритій території. Раніше повідомлялося про удари окупантів по енергетиці Київщині та Харківщини.
- Президент Володимир Зеленський після чергового ракетного обстрілу росіян заявив, що Україна потрібна потужна ППО і нша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.