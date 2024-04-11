Путин похвастался ударами по украинской энергетике, говорит, это такая "демилитаризация"
Правитель России Владимир Путин похвастался на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко ударами оккупантов по энергетическим объектам Украины, и назвал это "демилитаризацией".
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"
Прямая речь Путина: "Если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили с самого начала, а в энергетике они связаны, в частности, с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, - это демилитаризация".
Детали: Лидер Кремля заявил, что таким образом удары российских захватчиков влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины. "Причем напрямую", - похвастался Путин.
Путин также начал убеждать, что Россия "была вынуждена" отвечать на удары по российской энергетике со стороны Украины. Он также наврал, что зимой армия РФ не била по энергообъектам "из гуманитарных соображений".
Напомним:
- Перед этьим в результате российской массированной атаки вспыхнули пожары на энергетических объектах во Львовской, Одесской и Запорожский областях, на Николаевщине обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Ранее сообщалось об ударах оккупантов по энергетике Киевской и Харьковской областей.
- Президент Владимир Зеленский после очередного ракетного обстрела россиян заявил, что Украине нужна мощная ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.