Путин похвастался ударами по украинской энергетике, говорит, это такая "демилитаризация"

Правитель России Владимир Путин похвастался на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко ударами оккупантов по энергетическим объектам Украины, и назвал это "демилитаризацией".

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"

Прямая речь Путина: "Если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили с самого начала, а в энергетике они связаны, в частности, с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, - это демилитаризация".

Реклама:

Детали: Лидер Кремля заявил, что таким образом удары российских захватчиков влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины. "Причем напрямую", - похвастался Путин.

Путин также начал убеждать, что Россия "была вынуждена" отвечать на удары по российской энергетике со стороны Украины. Он также наврал, что зимой армия РФ не била по энергообъектам "из гуманитарных соображений".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ