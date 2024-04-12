Во время удара 11 апреля РФ вероятно использовала новейшие ракеты Х-69: как им противодействовать

Во время удара по Украине 11 апреля Россия вероятно использовала новые крылатые ракеты Х-69, эффективным противодействием им могут быть системы Patriot, в усилении которыми очень нуждается Украина.

Источник: начальник службы по связям с общественностью Воздушных сил Илья Евлаш в эфире национального телемарафона

Детали: Издание Defense Express со ссылкой на источники, сообщило, что судя по обломкам, найденным в Киевской области, во время удара по Трипольской ТЭС враг применил свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили ему полностью уничтожить электростанцию.

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Евлаш в свою очередь сообщил, что специалисты пока еще устанавливают, какая именно была это ракета, какой был ее тип. По его словам, Х-69 - это улучшенная система версии Х-59.

Россия уже применяла эти ракеты для ударов по Украине.

Прямая речь: "Это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году. То есть мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться изготавливать новые ракеты.

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Однако все зависит от успешности их производства, насколько быстро они смогут обеспечивать себя различными полупроводниками, чипами, микросхемами и другими важными деталями.

Конечно, ракета Х-69 - это новая ракета для нас, поэтому мы, в том числе, изучаем, как можно ей противодействовать. Скорее всего, Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся и с достаточно более сложными типами ракет, как "Циркон" и "Кинжал"".

Детали: Относительно информации, озвученной накануне журналистом издания Bild Юлианом Рьопке, который отслеживает боевые действия в Украине, что в Украине практически закончились ракеты к системам ПВО Patriot и Iris-T, Евлаш отметил, что Украине нужно большое количество Patriot. Это единственное оружие, которое в настоящее время может эффективно противостоять мощным средствам воздушного нападения агрессора. Поэтому, конечно, что Силы обороны очень ожидают поставки партнерами этих систем ПВО.

Офицер отметил, что Украина не производит самостоятельно эти системы и боеприпасы к ним, поэтому конечно, что нам нужно больше ракет. Однако, по словам офицера, украинцам не стоит поддаваться панике.

Напомним: В ночь на 11 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины: противовоздушная оборона уничтожила 57 воздушных целей из 82, которыми атаковал враг.