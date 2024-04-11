Журналіст Bild: В України закінчилися ракети до Patriot та Iris-T
Журналіст Bild Юліан Рьопке, який відслідковує бойові дії в Україні, заявив, що в України закінчилися ракети до систем ППО "Patriot" та "Iris-T".
Джерело: повідомлення Рьопке
Деталі: Рьопке написав, що кілька тижнів тому про це вже попереджав.
"В Україні закінчилися ракети "Patriot" та "Iris-T". Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони", - написав він.
Рьопке додав, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.
As I said weeks ago (and almost no one believed me): Ukraine ran out of Patriot and Iris-T missiles. Also, most other stocks of air defense means are depleted or destroyed.
This, while we have hundreds of systems and thousands of missiles in our depots. No words. Just anger. pic.twitter.com/KyzteWpq1j— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 11, 2024ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: Пізніше Рьопке написав, що "не сказав би, що Україна має нуль ракет до систем "Patriot". Він додав, що "джерело" повідомило йому поточну кількість таких ракет два тижні тому.
"Я, звичайно, не буду її (кількість – ред.) розкривати. Але ця кількість була настільки малою, що зараз вона, мабуть, близька до нуля", - написав він.
To clarify, I would rather not say, Ukraine has ZERO Patriot PAC-2 and PAC-3 missiles.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 11, 2024
A source told me the alleged exact current number two weeks ago. I won't reveal it, of course. But the number was so small, it must be close to nothing now.
Передісторія:
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