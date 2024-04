Журналіст Bild: В України закінчилися ракети до Patriot та Iris-T

Журналіст Bild Юліан Рьопке, який відслідковує бойові дії в Україні, заявив, що в України закінчилися ракети до систем ППО "Patriot" та "Iris-T".

Джерело: повідомлення Рьопке

Деталі: Рьопке написав, що кілька тижнів тому про це вже попереджав.

"В Україні закінчилися ракети "Patriot" та "Iris-T". Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони", - написав він.

Рьопке додав, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.

As I said weeks ago (and almost no one believed me): Ukraine ran out of Patriot and Iris-T missiles. Also, most other stocks of air defense means are depleted or destroyed.

This, while we have hundreds of systems and thousands of missiles in our depots. No words. Just anger. pic.twitter.com/KyzteWpq1j