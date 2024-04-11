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Журналіст Bild: В України закінчилися ракети до Patriot та Iris-T

Олександр ШумілінЧетвер, 11 квітня 2024, 16:15
Журналіст Bild: В України закінчилися ракети до Patriot та Iris-T
Фото: Getty Images

Журналіст Bild Юліан Рьопке, який відслідковує бойові дії в Україні, заявив, що в України закінчилися ракети до систем ППО "Patriot" та "Iris-T".

Джерело: повідомлення Рьопке

Деталі: Рьопке написав, що кілька тижнів тому про це вже попереджав.

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"В Україні закінчилися ракети "Patriot" та "Iris-T". Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони", - написав він.

Рьопке додав, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.

Оновлено: Пізніше Рьопке написав, що "не сказав би, що Україна має нуль ракет до систем "Patriot". Він додав, що "джерело" повідомило йому поточну кількість таких ракет два тижні тому.

"Я, звичайно, не буду її (кількість – ред.) розкривати. Але ця кількість була настільки малою, що зараз вона, мабуть, близька до нуля", - написав він.  

Передісторія:

  • В ніч на 11 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України: протиповітряна оборона знищила 57 повітряних цілей із 82, якими атакував ворог.
  • Повітряним силам вдалося збити 18 ракет із 42 запущених. Зокрема не вдалося збити 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
  • Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС у Київській області.

Теми: ППОУкраїна
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