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Суд залишив Романа Гринкевича під вартою і зменшив суму застави

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 квітня 2024, 20:16
Суд залишив Романа Гринкевича під вартою і зменшив суму застави
Роман Гринкевич. Фото - Суспільне.

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу – це тримання під вартою на два місяці із можливістю застави – 393 мільйони гривень.

Джерело:  адвокат Гринкевича Андрій Гуджал в коментарі Суспільному

Деталі: Розмір застави зменшили із 469 до 393 мільйонів гривень.

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За словами адвоката, клопотання на продовження запобіжного подавали прокурори. Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ.

Передісторія: 

  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні  майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. УП з'ясувала, що це - Ігор Гринкевич.
  • 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.
  • Син Гринкевича заявив, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний.
  • Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Було розпочато процес арешту активів. 
  • Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.

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Теми: судкорупція
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