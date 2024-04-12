Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд оставил Романа Гринкевича под стражей и снизил сумму залога

Татьяна ОлейникПятница, 12 апреля 2024, 20:16
Суд оставил Романа Гринкевича под стражей и снизил сумму залога
Роман Гринкевич. Фото - Суспільне.

Печерский суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу – это содержание под стражей на два месяца с возможностью залога – 393 миллиона гривен.

Источник: Адвокат Гринкевича Андрей Гуджал в комментарии "Суспільному"

Детали: Размер залога уменьшили с 469 до 393 миллионов гривен.

Реклама:

По словам адвоката, ходатайство на продление меры пресечения подавали прокуроры. Роман Гринкевич - один из пяти подозреваемых в деле поставки одежды для ВСУ.

Предыстория:

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. УП узнала, что речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
  • Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
  • Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
  • Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: судкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стало известно, когда Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине

В России истерика из-за решений о помощи США Украине и конфискации активов

Байден призвал Сенат быстрее одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Все новости...
суд
"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра
Украина прозевала? Почему с российских олигархов снимают санкции
Минюст через суд закрыл путь к восстановлению в должности экс-чиновницы с паспортом РФ
Последние новости
02:36
В ЕС решение Конгресса США о помощи Украине назвали "четким сигналом Кремлю"
02:02
гимнастикаОнофрийчук прошла в финальную часть Кубка мира по художественной гимнастике
01:54
Блинкен отправится в Китай обсудить поддержку РФ Пекином – CNN
01:22
США могут отправить в Украину дополнительных военных советников – Пентагон
00:30
В США в рамках пакета иностранной помощи приняли новый законопроект о запрете TikTok
00:26
футбол"Жирона" снова побеждает: Довбик укрепил лидерство в гонке бомбардиров испанской лиги
00:18
Стало известно, когда Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине
23:49
Немецкий железнодорожный оператор запрещает курить каннабис на своих вокзалах
23:33
Кулеба об одобрении помощи Украине: Плохой день для Путина
23:15
Tesla снизила цены своих авто в США
Все новости...
Реклама: