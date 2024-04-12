Суд оставил Романа Гринкевича под стражей и снизил сумму залога
Пятница, 12 апреля 2024, 20:16
Печерский суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу – это содержание под стражей на два месяца с возможностью залога – 393 миллиона гривен.
Источник: Адвокат Гринкевича Андрей Гуджал в комментарии "Суспільному"
Детали: Размер залога уменьшили с 469 до 393 миллионов гривен.
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По словам адвоката, ходатайство на продление меры пресечения подавали прокуроры. Роман Гринкевич - один из пяти подозреваемых в деле поставки одежды для ВСУ.
Предыстория:
- 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. УП узнала, что речь идет об Игоре Гринкевиче.
- 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
- Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
- Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
- Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.
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