Україна домовляється з Німеччиною про додаткову систему IRIS-T – Зеленський

Україна веде переговори з Німеччиною про надання додаткової системи протиповітряної оборони IRIS-T, окрім системи Patriot, про яку стало відомо в суботу.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи: Німеччина надасть нам додатковий Patriot – сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились.

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Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба.

Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна продовжить роботу "з усіма партнерами, які так само можуть допомогти".

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Він також зазначив, що Україна прагне розширювати спільне виробництво зброї на власній території.

"Кожен тиждень дає нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва саме тут, в Україні. Український потенціал виробляти зброю, зокрема дрони, доволі високий. І ми домовляємось із партнерами, зокрема, про спільні кроки, щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили", – сказав президент.

Що передувало: Німеччина у суботу оголосила, що терміново передасть Україні один зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Зеленський повідомив, що провів "результативну" розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і що Україна отримає також ракети до наявних систем протиповітряної оборони.