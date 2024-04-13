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Украина договаривается с Германией о дополнительной системе IRIS-T – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 13 апреля 2024, 20:56
Украина договаривается с Германией о дополнительной системе IRIS-T – Зеленский
Шольц и Зеленский, фото picture alliance via Getty Images

Украина ведет переговоры с Германией о предоставлении дополнительной системы противовоздушной обороны IRIS-T, кроме системы Patriot, о которой стало известно в субботу.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня есть очень хороший результат у нашей международной работы: Германия предоставит нам дополнительный Patriot – сегодня с канцлером Шольцом об этом договорились.

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Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T – это тоже сильная ПВО – и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба.

Лидерство Германии действительно ощущается, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит работу "со всеми партнерами, которые так же могут помочь".

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Он также отметил, что Украина стремится расширять совместное производство оружия на собственной территории.

"Каждая неделя дает новые контракты по совместным производствам оружия. Мы работаем над тем, чтобы больше финансировать наши производства именно здесь, в Украине. Украинский потенциал производить оружие, в частности дроны, довольно высокий. И мы договариваемся с партнерами, в частности, о совместных шагах, чтобы финансировать эту работу ради нашей общей силы", - сказал президент.

Что предшествовало: Германия в субботу объявила, что срочно передаст Украине один зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Зеленский сообщил, что провел "результативный" разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и что Украина получит также ракеты к имеющимся системам противовоздушной обороны.

Темы: ЗеленскийПВОГермания
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