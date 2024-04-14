Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден поговорив з Нетаньягу і скликає лідерів країн G7

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 06:52
Байден поговорив з Нетаньягу і скликає лідерів країн G7
Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і скликає лідерів країн G7.

Джерело: заява Байдена

Пряма мова: "Раніше сьогодні Іран і його маріонетки, що діють з Ємену, Сирії та Іраку, здійснили безпрецедентну повітряну атаку на військові об'єкти в Ізраїлі. Я найрішучішим чином засуджую ці атаки".

Реклама:

"Я щойно говорив з прем'єр-міністром Нетаньягу, щоб підтвердити тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю.

Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував неабияку здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні атаки – надсилаючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю".

Деталі: Також Байден заявив, що терміново скликає своїх колег – лідерів країн G7, "щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на зухвалу атаку Ірану".

ВІДЕО ДНЯ

Також президент додав, що військові США допомогли Армії оборони Ізраїлю збити "майже всі безпілотники і ракети", запущені Іраном.

Що передувало: Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".

Теми: БайденСШАІзраїльG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Байден
Байден: Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною
Байден терміново повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході
Байден про загрозу удару Ірану по Ізраїлю: Це станеться радше раніше, ніж пізніше
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: