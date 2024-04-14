Байден поговорив з Нетаньягу і скликає лідерів країн G7

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і скликає лідерів країн G7.

Джерело: заява Байдена

Пряма мова: "Раніше сьогодні Іран і його маріонетки, що діють з Ємену, Сирії та Іраку, здійснили безпрецедентну повітряну атаку на військові об'єкти в Ізраїлі. Я найрішучішим чином засуджую ці атаки".

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"Я щойно говорив з прем'єр-міністром Нетаньягу, щоб підтвердити тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю.

Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував неабияку здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні атаки – надсилаючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю".

Деталі: Також Байден заявив, що терміново скликає своїх колег – лідерів країн G7, "щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на зухвалу атаку Ірану".

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Також президент додав, що військові США допомогли Армії оборони Ізраїлю збити "майже всі безпілотники і ракети", запущені Іраном.

Що передувало: Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".