Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден: Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 01:34
Байден: Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною
Байден, фото: Getty Images

Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною", також стало відомо про нараду Байдена з командою національної безпеки.

Джерело: Білий дім, CNN із посиланням на офіційну особу США

Дослівно Білий дім: "Іран розпочав повітряну атаку на Ізраїль. Президент Байден регулярно отримує оновлену інформацію про ситуацію від своєї команди з національної безпеки".

Реклама:

Деталі: У Білому домі зазначили, що команда Байдена "перебуває на постійному зв'язку з ізраїльськими офіційними особами, а також з іншими партнерами і союзниками".

Дослівно Білий дім: "Ця атака, ймовірно, розгортатиметься протягом кількох годин. Президент Байден чітко дав зрозуміти: наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною.

Сполучені Штати стоятимуть разом з народом Ізраїлю і підтримуватимуть його оборону проти цих загроз з боку Ірану".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За даними CNN, Байден скликав нараду своєї команди національної безпеки, щоб оцінити масштаби атаки Ірану на Ізраїль.

Теми: БайденСШАІзраїльІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Байден
Байден терміново повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході
Байден про загрозу удару Ірану по Ізраїлю: Це станеться радше раніше, ніж пізніше
Байден назвав "помилкою" підхід Ізраїлю до ведення війни
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: