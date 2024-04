Байден: Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною

Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною", також стало відомо про нараду Байдена з командою національної безпеки.

Джерело: Білий дім, CNN із посиланням на офіційну особу США

Дослівно Білий дім: "Іран розпочав повітряну атаку на Ізраїль. Президент Байден регулярно отримує оновлену інформацію про ситуацію від своєї команди з національної безпеки".

Деталі: У Білому домі зазначили, що команда Байдена "перебуває на постійному зв'язку з ізраїльськими офіційними особами, а також з іншими партнерами і союзниками".

Дослівно Білий дім: "Ця атака, ймовірно, розгортатиметься протягом кількох годин. Президент Байден чітко дав зрозуміти: наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною.

Сполучені Штати стоятимуть разом з народом Ізраїлю і підтримуватимуть його оборону проти цих загроз з боку Ірану".

Деталі: За даними CNN, Байден скликав нараду своєї команди національної безпеки, щоб оцінити масштаби атаки Ірану на Ізраїль.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx