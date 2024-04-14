Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден поговорил с Нетаньяху и созывает лидеров стран G7

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 06:52
Байден поговорил с Нетаньяху и созывает лидеров стран G7
Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и созывает лидеров стран G7.

Источник: заявление Байдена

Прямая речь: "Ранее сегодня Иран и его марионетки, действующие из Йемена, Сирии и Ирака, совершили беспрецедентную воздушную атаку на военные объекты в Израиле. Я самым решительным образом осуждаю эти атаки".

Реклама:

"Я только что говорил с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить твердую приверженность Америки безопасности Израиля.

Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал незаурядную способность защищаться и отражать даже беспрецедентные атаки - посылая четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля".

Детали: Также Байден заявил, что срочно созывает своих коллег - лидеров стран G7, "чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на дерзкую атаку Ирана".

ВИДЕО ДНЯ

Также президент добавил, что военные США помогли Армии обороны Израиля сбить "почти все беспилотники и ракеты", запущенные Ираном.

Что предшествовало: После начала атаки Ирана на Израиль президент Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

Темы: БайденСШАИзраильG7
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне ударили по Днепровскому району: есть раненые, вспыхнули пожары

Гибель помощника Залужного: офицер, подаривший гранаты, предстанет перед судом

Spiegel: В Германии задержали двух агентов РФ, которые планировали сорвать военную помощь Украине 

фотоВ Киев с необъявленным визитом прибыл вице-канцлер Германии

Поляки заблокировали еще два пункта пропуска на границе с Украиной

Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию, не исключены атаки на АЭС – Зеленский

Все новости...
Байден
Байден: Наша поддержка безопасности Израиля является железной
Байден срочно возвращается в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке
Байден об угрозе удара Ирану по Израилю: Это произойдет скорее раньше, чем позже
Последние новости
12:43
МВД: Ни одного случая контрабанды оружия из Украины не зафиксировано
12:39
обновлено По Украине распространялась тревога: в Днепре прогремели взрывы
12:30
Россияне ударили по Днепровскому району: есть раненые, вспыхнули пожары
12:26
СБУ разоблачила мужчину, который на школьном автобусе возил россиян на ротацию из Харьковской области
12:20
Экспорт российского дизтоплива упал на 25% из-за атак по НПЗ
12:11
Европарламент: закон об "иноагентах" угрожает вступлению Грузии в ЕС и НАТО
12:05
Аукцион "Украинской правды": Купи искусство – помоги военным
12:04
Гибель помощника Залужного: офицер, подаривший гранаты, предстанет перед судом
11:34
На Харьковщине применяются графики отключений, Украина принимает аварийную помощь
11:24
мапаСиноптики прогнозируют морось и заморозки
Все новости...
Реклама: