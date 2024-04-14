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ЦАХАЛ: Иран атаковал более 300 воздушными целями, 99% из них сбиты

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 09:39
ЦАХАЛ: Иран атаковал более 300 воздушными целями, 99% из них сбиты
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Израильская армия заявила, что сбила почти все из более 300 воздушных целей, которыми атаковал Иран.

Источник: Представитель ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари

Прямая речь: "Прошлой ночью Иран инициировал нападение на Израиль, запустив более 300 угроз различного типа.

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Иранская угроза встретила воздушное и технологическое преимущество ЦАХАЛа, а также сильную боевую коалицию - которые вместе перехватили подавляющее большинство угроз. 99% угроз, направленных на израильскую территорию, были перехвачены - это очень важное стратегическое достижение".

Что предшествовало: Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников.

Силы США на Ближнем Востоке перехватили более 70 ударных беспилотников и по меньшей мере три баллистических ракеты из тех, которыми Иран и его прокси-силы обстреляли Израиль в ночь на 14 апреля.

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Темы: ИранИзраиль
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